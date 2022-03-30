На Харківщині та Сумщині окупанти застосовують міни ПОМ-3 “Медальйон” із сейсмічними датчиками

Фото пресцентру ГШ ЗСУ

У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком ПОМ-3 “Медальйон”.

Про це в середу, 30 березня, інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

“Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам’яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає”, – йдеться в повідомленні.

Міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.

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