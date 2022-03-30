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Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей

30/03/2022 15:53

Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.

Про це у середу, 30 березня, інформує Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих  людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор, 2 самосвали.

Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.

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