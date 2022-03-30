Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей

Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.
Про це у середу, 30 березня, інформує Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.
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