Дві російські ракети влучили в нафтобазу в Дніпрі, без жертв

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ввечері середи російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Дніпрі.
Про це він написав на сторінці у ФБ у середу, 30 березня.
“Ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об’єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає”, – повідомив він.
За словами Лукашука, війська РФ здійснили провокацію з боку Херсонської області – обстріляли територію Апостолівської громади.
“На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також”, – додав посадовець.
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