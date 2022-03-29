ЗСУ спалили російський броньований автомобіль “Тайфун”

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України спалили російський броньований автомобіль “Тайфун”.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Аналоговнет. Гордість російського ОПК – Камаз “Тайфун”. Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав”, – йдеться в повідомленні.

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