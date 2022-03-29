За добу Повітряні сили збили 8 ворожих літаків

За добу 28 березня Повітряні сили уразили загалом 17 повітряних цілей противника.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, всього збито:
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