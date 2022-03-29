За добу Повітряні сили збили 8 ворожих літаків

Шон Пенн у Львові пообіцяв допомагати вимушеним переселенцям

Відомий американський режисер і актор Шон Пенн відвідав Львів і заявив про готовність допомагати вимушеним переселенцям з охоплених бойовими діями регіонів України. Про це він сказав під час розмови...