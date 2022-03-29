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За добу Повітряні сили збили 8 ворожих літаків

29/03/2022 01:44

За добу 28 березня Повітряні сили уразили загалом 17 повітряних цілей противника.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, всього збито:

  • 8 літаків
  • 3 гелікоптери
  • 4 БПЛА
  • 2 крилаті ракети
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.

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