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Україна отримала польовий шпиталь від Нідерландів

29/03/2022 14:52

В Україні розгорнули польовий шпиталь, переданий Нідерландами для надання допомоги українським військовим та людям, які залишили свої домівки через війну.

Про це повідомило Командування медичних сил ЗСУ у вівторок, 29 березня.

Шпиталь має 50 ліжкомісць та включає операційну, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділення рентген-діагностики, апарати ультразвукової діагностики, клінічну лабораторію з банком крові, кисневий концентратор.

“Новостворений госпіталь може працювати без електропостачання на дизель-генераторі та забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів на рік роботи за повного завантаження”, – зазначають у повідомленні.

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