У Харкові російські спецслужби завербували дитину, – СБУ

Оперативники Управління СБУ в Харківській області звітують, що викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.
Про це повідомила пресслужба регіонального управління СБУ у вівторок, 29 березня.
“Окупанти встановили з малим контакт за допомогою мобільного месенджера “Телеграм”. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова. Цинічно використавши дитину окупанти звісно ж не виконали своєї обіцянки”, – йдеться в повідомленні.
СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті, а усіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.
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