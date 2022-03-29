У Чернігові загинули до 400 цивільних мешканців

Від початку повномасштабної війни Росією в Чернігові загинули понад 350 цивільних жителів.
Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко під час телемарафону у вівторок, 29 березня, повідомляє РБК-Україна.
При цьому, за словами мера, щодня госпіталізують 30-40 поранених.
“У нас загинули вже 350 осіб у місті. Це не остаточні дані. У нас поки що перепризначений начальник обласного управління охорони здоров’я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити”, – повідомив мер.
За його словами, в Чернігові зараз працюють дві опорні лікарні, в які щодня привозять по 30-40 поранених цивільних. Наразі в лікарнях перебувають близько 400 поранених.
Читайте також:
У Маріуполі загинуло вже майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!