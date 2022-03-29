У Чернігові загинули до 400 цивільних мешканців

Ілюстративне фото. Спричинена російським обстрілом пожежа в будівлі Управління СБУ в Чернігівській області, 25 лютого 2022 року

Від початку повномасштабної війни Росією в Чернігові загинули понад 350 цивільних жителів.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко під час телемарафону у вівторок, 29 березня, повідомляє РБК-Україна.

При цьому, за словами мера, щодня госпіталізують 30-40 поранених.

“У нас загинули вже 350 осіб у місті. Це не остаточні дані. У нас поки що перепризначений начальник обласного управління охорони здоров’я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити”, – повідомив мер.

За його словами, в Чернігові зараз працюють дві опорні лікарні, в які щодня привозять по 30-40 поранених цивільних. Наразі в лікарнях перебувають близько 400 поранених.

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