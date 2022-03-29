Спроби ворога взяти під контроль Попасну та Маріуполь безуспішні, – Генштаб

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Російські окупанти сконцентрували зусилля на спробах взяти під контроль Попасну та Маріуполь, однак ворог успіху не має.

Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має”, – йдеться в повідомленні.

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