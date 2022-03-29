СБУ за місяць ліквідувала п’ять ворожих ботоферм

Від початку повномасштабного російського вторгнення працівники Служби безпеки України ліквідували п’ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.

Про це ввечері у вівторок, 28 березня, повідомив пресцентр СБУ.

Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, а також на Закарпатті. Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які зараз заборонені в Україні.

Через цю “армію ботів” поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування й виправдання російської агресії та ідеології.

Ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Під час обшуків правоохоронці виявили: понад 100 комплектів GSM-шлюзів, майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності, ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій і чорнову бухгалтерію.

За цими фактами СБУ вже розпочала кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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