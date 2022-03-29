Росіяни вдарили ракетами по об’єкту під Нікополем

Російські війська вдарили ракетами поблизу міста Нікополь у Дніпропетровській області.
Про це вранці у вівторок, 29 березня, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
“Відбулась ракетна атака об’єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі немає. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги”, – зазначив він.
Євтушенко закликав утриматися від коментарів і фото з місця ракетного удару.
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