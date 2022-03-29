Рашисти з Тихоокеанського флоту відмовляються воювати в Україні

Російські військові масово відмовляються брати участь у війні проти України. Окупанти не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу з числа рашистів Тихоокеанського флоту ВМС РФ.

Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті Збройних сил Російської Федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції”, не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу”, – йдеться в повідомленні.

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