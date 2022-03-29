Під завалами Миколаївської ОДА знайшли тіла вже 12 людей. Постраждало – 33

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації рятувальники вилучили тіла 12 загиблих.
Про це у вівторок, 29 березня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На місці руйнування деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало.
Раніше підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб, яких передали бригадам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.
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