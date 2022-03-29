На Херсонщині ЗСУ здобули трофеї – 2 танки і зенітну установку ворога

У Херсонській області українській військові відбили атаку ворога, захопивши два танки і зенітну установку.
Про це пізно ввечері в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба угруповання військ “Південь”.
“Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ “Південь”, сьогодні в Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, “техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку”.
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