Кулеба закликав світ криміналізувати символ “Z” як знак підтримки агресивної війни РФ

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни світу оголосити протизаконним використання символу “Z”, який з початком повномасштабної війни РФ проти України поширився як знак підтримки цієї агресії.

Про це він написав у твіттері вранці у вівторок, 29 березня.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

“Закликаю усі держави криміналізувати використання символу “Z” як способу публічного висловлення підтримки агресивної війни РФ проти України. “Z” зараз означає воєнні злочини, розбомблені українські міста, тисячі загиблих українців. Публічна підтримка варварства повинна бути забороненою”, – заявив він.

Як відомо, щонайменш три німецькі землі вже заборонили використання символа, відповідні законопроєкти готують або вже внесли на розгляд у Литві та Естонії.

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