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Кулеба закликав світ криміналізувати символ “Z” як знак підтримки агресивної війни РФ

29/03/2022 11:13

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни світу оголосити протизаконним використання символу “Z”, який з початком повномасштабної війни РФ проти України поширився як знак підтримки цієї агресії.

Про це він написав у твіттері вранці у вівторок, 29 березня.

“Закликаю усі держави криміналізувати використання символу “Z” як способу публічного висловлення підтримки агресивної війни РФ проти України. “Z” зараз означає воєнні злочини, розбомблені українські міста, тисячі загиблих українців. Публічна підтримка варварства повинна бути забороненою”, – заявив він.

Як відомо, щонайменш три німецькі землі вже заборонили використання символа, відповідні законопроєкти готують або вже внесли на розгляд у Литві та Естонії.

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