Рашисти накрили Харківщину з “Градів”: близько 280 обстрілів за добу, є загиблий

Російські окупанти продовжують знищувати Харківщину – за добу райони міста та області обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів з “Градів”. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це вранці у вівторок, 29 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівку, “Нові Будинки”, селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, “Горизонт”, Кулиничі, Чугуїв та Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу “Град”, – йдеться в повідомленні.

По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, у результаті чого одна людина загинула і є постраждалі.

Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

За словами Синєгубова, Збройні сили України тримають свої позиції. Зараз тривають операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої.

Голова облВА додав, що за добу в Харківському районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби – тепер це все служитиме захисникам.

Також українські військові ліквідували ще один російський літак і безпілотник.

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