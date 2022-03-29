Через значні втрати РФ перекидає до України “вагнерівців”, – розвідка Британії

"Вагнерівці" в Сирії

Російська влада має намір залучити до бойових дій на території України понад тисячу найманців ПВК “Вагнера”.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє група “Оперативний ЗСУ” з посиланням на дані британської розвідки.

“До бойових буде залучено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії”, – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LGcaASzEkJ 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qWJcREPqRN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022

Міноборони Британії уточнює, що “вагнерівці” вже розгортаються на сході України. За даними розвідки, таке рішення зумовлене значними втратами, яких російські війська зазнають у ході вторгнення.

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