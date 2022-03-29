Home / Війна / Через значні втрати РФ перекидає до України “вагнерівців”, – розвідка Британії

Через значні втрати РФ перекидає до України “вагнерівців”, – розвідка Британії

29/03/2022 10:39

Російська влада має намір залучити до бойових дій на території України понад тисячу найманців ПВК “Вагнера”.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє група “Оперативний ЗСУ” з посиланням на дані британської розвідки.

“До бойових буде залучено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії”, – йдеться в повідомленні.

Міноборони Британії уточнює, що “вагнерівці” вже розгортаються на сході України. За даними розвідки, таке рішення зумовлене значними втратами, яких російські війська зазнають у ході вторгнення.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 34 – 29.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ за місяць ліквідувала п’ять ворожих ботоферм

Від початку повномасштабного російського вторгнення працівники Служби безпеки України ліквідували п’ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Про це ввечері у вівторок, 28 березня, повідомив пресцентр СБУ....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse