Через значні втрати РФ перекидає до України “вагнерівців”, – розвідка Британії

Російська влада має намір залучити до бойових дій на території України понад тисячу найманців ПВК “Вагнера”.
Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє група “Оперативний ЗСУ” з посиланням на дані британської розвідки.
“До бойових буде залучено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії”, – йдеться в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LGcaASzEkJ
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qWJcREPqRN
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022
Міноборони Британії уточнює, що “вагнерівці” вже розгортаються на сході України. За даними розвідки, таке рішення зумовлене значними втратами, яких російські війська зазнають у ході вторгнення.
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