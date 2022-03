Через значні втрати РФ перекидає до України “вагнерівців”, – розвідка Британії

Російська влада має намір залучити до бойових дій на території України понад тисячу найманців ПВК “Вагнера”.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє група “Оперативний ЗСУ” з посиланням на дані британської розвідки.

“До бойових буде залучено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії”, – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022