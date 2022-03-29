Через пів року армію доведеться перезасновувати, створювати ЗСУ 3.0, – Чмут

Тарас Чмут. Фото: Повернись живим

Через пів року великої війни з Росією Українській державі потрібно буде суттєво оновлювати Збройні сили та фактично перезасновувати їх.

Як передає “Новинарня“, таку думку висловив голова правління фонду “Повернись живим”, волонтер та військовий аналітик Тарас Чмут.

“Фактично, через пів року нам потрібно починати процес перестворення Збройних сил як таких. В контексті техніки, озброєнь, тактики їх застосування. Адже все, що в нас є, має бути замінене”, – сказав Чмут у подкасті “Право на поплаву” 28 березня.

“Значна частина техніки вже вибита боями, значна частина ще виб’ється, частина по ресурсу вже ніяка. І це все потрібно міняти.

Всю арту прийдеться замінити. РСЗВ, ракетні війська, “Точки” – їх теж потрібно міняти. Щось ми зможемо самі робити, я сподіваюся, щось доведеться купувати…” – зазначив голова “ПЖ”.

“І це велике системне питання – як створити версію “ЗСУ 3.0”, яка буде відповідати майбутній великій війні з Росією. Уже тій, яка буде після цієї”, – наголосив Тарас Чмут.

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