Загарбники обстріляли Чернігів і передмістя Ніжина

Наслідки ворожого обстрілу Чернігова, березень 2022 року

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина”, – сказав він.

Чаус подякував за стійкість Збройним силам України та волонтерам, а також мирним мешканцям.

“Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу, за витримку і мужність. Ми переможемо. Перемога за нами”, – зазначив голова ОВА.

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