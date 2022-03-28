Загарбники обстріляли Чернігів і передмістя Ніжина

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина”, – сказав він.
Чаус подякував за стійкість Збройним силам України та волонтерам, а також мирним мешканцям.
“Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу, за витримку і мужність. Ми переможемо. Перемога за нами”, – зазначив голова ОВА.
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