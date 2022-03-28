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За добу ПС знищили чотири російські літка та дві крилаті ракети

28/03/2022 02:00

За добу 27 березня Повітряні сили ЗСУ збили одразу три літаки росіян на півночі Київщини та один – на Харківщині, а з багатьох крилатих ракет противника було знищено дві.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у нічному звіті пресслужби Командування ПС.

“Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.
Загострення обстановки почалось ближче до 22-ї години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!
Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною”, – сказано у звіті.

Загалом за добу 27 березня Повітряні сили ЗСУ знищили таку техніку ворога:

  • 4 літаки;
  • 1 вертоліт;
  • 2 БпЛА;
  • 2 крилаті ракети.

“По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів”, – зазначили також у службі зв’язків з громадськістю КПС.

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