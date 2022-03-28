За добу ПС знищили чотири російські літка та дві крилаті ракети

Льотчик Повітряних сил ЗС України Андрій (кадр відео CNN)

За добу 27 березня Повітряні сили ЗСУ збили одразу три літаки росіян на півночі Київщини та один – на Харківщині, а з багатьох крилатих ракет противника було знищено дві.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у нічному звіті пресслужби Командування ПС.

“Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22-ї години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною”, – сказано у звіті.

Загалом за добу 27 березня Повітряні сили ЗСУ знищили таку техніку ворога:

4 літаки;

1 вертоліт;

2 БпЛА;

2 крилаті ракети.

“По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів”, – зазначили також у службі зв’язків з громадськістю КПС.

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