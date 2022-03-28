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Український банк пропонує окупантам по 100 тисяч рублів, якщо здадуться в полон

28/03/2022 19:19

В українському державному банку “Укргазбанк” заявили про готовність виплатити по 100 тисяч рублів готівкою російським військовим, які здаватимуться в полон Збройних сил України разом з технікою та зброєю.

Про це йдеться в заяві банку в понеділок, 28 березня, на офіційній сторінці у Facebook.

“Усі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до ухвалення правильного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів готівкою”, – йдеться в повідомленні.

“Ми розуміємо, що “гості” ці із далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно”, – підкреслили в установі.

У банку закликали колег по банківському сектору також приєднатися до цієї ініціативи.

“Маємо надію, що наші колеги по банківському сектору також підтримають таку ініціативу. Це може бути ще одним внеском у скарбничку нашої спільної перемоги над ворогом”, – йдеться в повідомленні.

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