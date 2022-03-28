У Тростянці росіяни закатували чоловіка

У Тростянці, який звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомив офіс генпрокурора.

“За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м.Тростянець).

Як писала “Новинарня“, 93-тя бригада ЗСУ звільнила місто Тростянець, погнавши Кантемировську дивізію.

Читайте також:

Через розгром у Тростянці застрелився комполку Кантермировської дивізії РФ, а командувача армії звільнили, – розвідка