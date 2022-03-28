У Білорусі фіксують переміщення “Іскандерів” до держкордону з Україною, – Генштаб

Ілюстративне фото

У Республіці Білорусь фіксують переміщення “Іскандерів” до держкордону з Україною.

Про це у понеділок, 28 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію республіки білорусь для відновлення боєздатності.

“У Гомельській області Республіки Білорусь фіксується переміщення пускових установок ОТРК “Искандер-М” у напрямку державного кордону з Україною”, – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку противник, силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження.

Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

Читайте також:

ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”