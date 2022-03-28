Сили “Півночі” спалили колону рашистів та знищили до 20 окупантів. ФОТО

Фото: пресслужба ОК "Північ"

Українські військові на Чернігівщині знищили скупчення техніки армії рашистів.

Про це в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Сили спротиву Сіверщини продовжують працювати на перемогу над ворогом! Сьогодні два бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль “Урал” з боєкомплектом та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом”, – заявили в ОК.

За даними командування, також було пошкоджено вісім одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль “Урал” з сухим пайком.

За попередніми підрахунками ОК, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців.

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