ССО показали, як знищують окупантів без шкоди для цивільних об’єктів. ФОТО

Оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вкотре майстерно відпрацювали задачу, результатом якої стало знищення російської техніки.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба ССО.
Рашисти, яким пощастило вижити, ганебно розбіглись врізнобіч.
Рашисти влаштували щось на зразок “перевантажного пункту” та “місця зосередження техніки” на території одного з наших агрогосподарств, зазначає Defense Express.
На фото видно агротехніку радянського виробництва (наприклад, комбайни “Нива”).
“Показово, що самі окупанти на цих кадрах ховались у корівнику, а свою колісну бронетехніку – зосередили в об’єкті, схожому на склад зберігання зерна.
Очевидно, бачимо тенденцію – у війни проти нас рашисти воліють і далі прикриватись цивільними об’єктами, чутливими для мирного населення, замість маскувати свої “зомбо-мобілі” в польових умовах. Але за таку підлу тактику росіяни отримують кару від наших воїнів”, – пише видання.
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