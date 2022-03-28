Сьогодні гуманітарних коридорів не буде: Верещук назвала причину

Через можливі провокації з боку російських окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів та з міркувань безпеки громадян сьогодні гуманітарні коридори відкриватися не будуть.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
“Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо”, – зазначила урядовиця.
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