Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, з-під завалів дістали сімох людей

Російський агресор вчергове обстріляв Сєвєродонецьк, в результаті чого 5 будинків зруйновано, знайдено 7 постраждалих.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі у понеділок, 28 березня.

“Росіяни вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, 5 будинків зруйновані, знайдено 7 постраждалих, завали ще розбирають”, – написав очільник області.

Він уточнив, що п’ять будинків, розташованих в одному з районів міста, потрапили під щільний обстріл російської армії, і наразі маємо пожежі та чисельні руйнування.

“Задіяні майже всі рятувальники. В одному з домів зруйновані два верхніх поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають. Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного”, – повідомив Гайдай.

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