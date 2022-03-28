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Путін не може бути підозрюваним у скоєнні воєнних злочинів, доки є президентом РФ – Венедіктова

28/03/2022 18:28

Відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння воєнних злочинів неможливо, доки він має функціональний імунітет, перебуваючи на посаді глави держави.

Про це у понеділок, 28 березня, заявила на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання про притягнення до відповідальності Путіна в Міжнародному кримінальному суді.

“Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21-й століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет”, – сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала: “Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ”.

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