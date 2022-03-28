Окупанти обстріляли Рубіжне, є загиблий і поранений

Російські війська обстріляли місто Рубіжне Луганської області, є загиблий і поранений.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні”, – зазначив він.
Кількість постраждалих уточнюється.
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