На Сумщині окупанти переїхали сім’ю пішоходів, – ОГП

У Сумській області окупанти наїхали на пішоходів, батько загинув, а мама і 15-річний син отримали поранення.
Про це вдень у понеділок, 28 березня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
За даними слідства, 27 березня о 17:15 на автодорозі за межами села Чумакове Сумської області рухалась колона військової техніки РФ.
Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку.
Внаслідок цього постраждала родина – 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.
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