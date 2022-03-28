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На Сумщині окупанти переїхали сім’ю пішоходів, – ОГП

28/03/2022 13:44

У Сумській області окупанти наїхали на пішоходів, батько загинув, а мама і 15-річний син отримали поранення.

Про це вдень у понеділок, 28 березня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, 27 березня о 17:15 на автодорозі за межами села Чумакове Сумської області рухалась колона військової техніки РФ.

Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку.

Внаслідок цього постраждала родина – 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Справу відкрили за статтею “порушення законів та злочинів війни”.

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