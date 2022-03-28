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Міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях

28/03/2022 18:48

Міністр енергетики Німеччини Роберт Габек оголосив, що країни Великої сімки домовились не платити Росії за імпорт газу в рублях, як вона того вимагає.

Про це пише Washington Post із посиланням на заяву Габека в понеділок, 28 березня.

”Всі міністри G7 повністю згодні з тим, що це (сплата в рублях) одностороннє та явне порушення існуючих контрактів”, – сказав він.

Габек додав, що ”платежі в рублях неприйнятні, і ми будемо закликати компанії не виконувати вимогу”.

Ультиматум про сплату за газ в російський валюті висував президент РФ Путін, який видав відповідний указ.
Його речник Дмитро Пєсков говорив, що Росія ”явно не збирається постачати газ безоплатно” у відповідь на питання, чи можуть припинитися поставки енергоресурсів у випадку недотримання вимоги.

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