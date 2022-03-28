ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба ДСНС.
“Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відсутні”, – ідеться у повідомленні.
У ДСНС закликали не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями лише в офіційних джерелах.
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