ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба ДСНС.

“Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відсутні”, – ідеться у повідомленні.

У ДСНС закликали не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями лише в офіційних джерелах.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 33 – 28.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ