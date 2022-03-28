На Донбасі ЗСУ відбили п’ять ворожих атак за добу, знищені два танки і БМП окупантів

Українські захисники на Донбасі за добу відбили п’ять ворожих атак.
Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українські воїни знищили два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі”, – йдеться в повідомленні.
Дані по кількості уточнюються.
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