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На Донбасі ЗСУ відбили п’ять ворожих атак за добу, знищені два танки і БМП окупантів

28/03/2022 09:01

Українські захисники на Донбасі за добу відбили п’ять ворожих атак.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українські воїни знищили два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі”, – йдеться в повідомленні.

Дані по кількості уточнюються.

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