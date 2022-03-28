Боррель заявив, коли Європа зможе позбутися енергетичної залежності від РФ

Жозеп Боррель. Фото: пресслужба Європарламенту

Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію, що зможе зробити вже за два роки.

Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia у неділю, 27 березня.

“Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль”, – зазначив Боррель.

Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

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