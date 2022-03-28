Боррель заявив, коли Європа зможе позбутися енергетичної залежності від РФ

Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію, що зможе зробити вже за два роки.
Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia у неділю, 27 березня.
“Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль”, – зазначив Боррель.
Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 33 – 28.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!