Азербайджан забезпечить Україну пальним для посівної

Президент Азербайджану Ільхам Алієв готовий забезпечити Україну пальним для посівної в період воєнного стану.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 березня, на своїй сторінці у Twitter.
“Провів переговори з Президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної”, – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан допоможе Україні нафтою та нафтопродуктами.
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