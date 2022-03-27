Збитки від бойових дій можна буде фіксувати через “Дію”

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів.

Про це в суботу, 26 березня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанова визначає порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок “Дія”.

За словами глави уряду, за тиждень після набрання постановою чинності кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через “Дію” надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно на відбудову.

“Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків”, – зазначив Шмигаль.

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