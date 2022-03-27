США надають додаткові $100 млн для ДПСУ і Нацполіції України

Прикордонник ДПС України. Фото: Новинарня

США виділять Україні додаткові 100 млн доларів на посилення Держприкордонслужби та Національної поліції України. Ці кошти будуть направлені на “забезпечення безпеки кордонів, підтримання правоохоронних функцій та захисту критично важливої інфраструктури”.

Як повідомляє 26 березня CNN, таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічей у Польщі з українськими колегами.

За його словами, додаткова допомога на суму $100 млн буде призначена для “підвищення спроможності МВС України забезпечувати необхідну безпеку кордонів, підтримувати цивільні правоохоронні функції та захищати критично важливу державну інфраструктуру в умовах навмисного, неспровокованого нападу Росії.

Як запевняють у Держдепі, “збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України”.

Як відомо, за результатами переговорів із президентом США Джо Байденом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо “конкретних кроків”, які мають зменшити кількість російських ракет, що влучають в об’єкти в Україні.

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