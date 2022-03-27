На Харківщині ППО ЗСУ знищила російський винищувач Су-34

На Харківщині ППО Збройних сил України знищила російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це вдень у неділю, 27 березня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії”, – написав голова області в телеграмі.

За словами Синєгубова, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, а на деяких напрямках перейшли у контрнаступ, зокрема вигнали російських окупантів із Гусарівки.

“Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії – близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район”, – додав також голова ОВА.

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