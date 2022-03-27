Home / Війна / На Харківщині ППО ЗСУ знищила російський винищувач Су-34

На Харківщині ППО ЗСУ знищила російський винищувач Су-34

27/03/2022 13:59

На Харківщині ППО Збройних сил України знищила російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це вдень у неділю, 27 березня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії”, – написав голова області в телеграмі.

За словами Синєгубова, ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, а на деяких напрямках перейшли у контрнаступ, зокрема вигнали російських окупантів із Гусарівки.

“Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії – близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район”, – додав також голова ОВА.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 32 – 27.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Київ поновлює торгівлю, послуги та дистанційне навчання, – КМДА

Київ поступово повертається до звичного життя. У столиці України знову відкриваються приватні заклади, а школярі повертаються до навчання. Про це вранці в неділю, 27 березня, повідомляє пресслужба КМДА. У мерії...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse