Київ поновлює торгівлю, послуги та дистанційне навчання, – КМДА

Київ поступово повертається до звичного життя. У столиці України знову відкриваються приватні заклади, а школярі повертаються до навчання.
Про це вранці в неділю, 27 березня, повідомляє пресслужба КМДА.
У мерії зазначили, що 26 березня в столиці працювали 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки.
Що зараз працює у столиці — дивіться тут.
Із 28 березня в Києві відновлюється навчання в дистанційному форматі.
“Викладачі отримали чіткий сигнал — навчання в даних умовах має бути без негативних оцінок або об’ємних домашніх завдань — воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями. Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторюванні — це буде ефективніше”, — заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
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