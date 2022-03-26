Славутич: військові РФ з боями зайняли місто, викрали мера, люди вийшли на мітинг

Ранковий мітинг 26 березня. Фото: ФБ міська рада Славутича

У місто Славутич (анклав Київської області на півночі Чернігівщини) ввійшли російські танки. За останньою інформацією з Київської ОДА, мер міста Юрій Фомічев викрадений загарбниками, місцеві мешканці, енергетики ЧАЕС, влаштували мітинг за Україну.

Про це йдеться в повідомленнях уранці в суботу, 26 березня.

Напередодні окупанти намагалися прорватися до міста Славутич тривав бій.

“Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але в нас точно не рівні сили! Наша ТрО протистоїть армії загарбника! І наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку! На жаль, ми маємо наших загиблих…” – писав Фомічев у фейсбуці напередодні ввечері.

Уранці на заклик міської влади сотні мешканців Славутича вийшли на акцію з українськими прапорами.

Вони співають гімн, вигукують проукраїнські гасла, несуть величезне синьо-жовте полотнище. “Славутич це Україна!” – заявили містяни.

Люди пішли до лікарні, яку захопили російські військові.

Окупанти почали стріляти в повітря, щоб розігнати мітинг, кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі Славутича не розходяться, навпаки, їх стає більше.

Як відомо, Славутич – місто енергетиків ЧАЕС – уже тривалий час перебуває в повній ізоляції від України, заблоковане військами РФ. Там бракує харчових продуктів та енергоресурсів. Із 24 березня російські загарбники почали вдаватися до спроб узяти місто.

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