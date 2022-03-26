Росія проводить військові навчання на Курильських островах

Російська армія проводить військові навчання на Курильських островах, які є спірною територією з Японією.

Про це з посиланням на Reuters та пресслужбу Східного військового округу міноборони РФ пише “Українська правда“.

Російське міноборони не назвало, на яких конкретно островах вони проводять навчання. Однак, як стверджує Reuters, японська влада має дані про ведення навчань на південних островах, які СРСР анексував у Японії після Другої світової війни.

Як стверджують у Східному військовому окрузі РФ, до навчань залучили понад 3 тисячі військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки.

Зокрема, підрозділи РФ вчаться протидіяти висадці морського десанту, застосовувати протитанкові ракетні комплекси та вести стрільбу вночі з артилерії на кілька десятків кілометрів.

Нагадаємо, що дані української та західної розвідок свідчать про перекидання російських підрозділів із Далекого Сходу в Білорусь через катастрофічні втрати особового складу окупаційних військ в Україні.

7 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курилів є споконвічними землями Японії.

21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин з Японією щодо статусу Курильського архіпелагу. Ці перемовини були започатковані між країнами ще 1991 року, хоча велися між СРСР та Японією в різних форматах з кінця Другої світової війни.

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