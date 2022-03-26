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Після вторгнення РФ поліція Полтавщини вилучила в місцевих уже 11 танків

26/03/2022 00:43

У Полтавській області правоохоронці з початку російського вторгнення вилучили “з незаконного обігу” 11 танків, 2 бронеавтомобілі, а загалом понад 30 одиниць бойової техніки та зброї.

Про це 25 березня повідомила пресслужба поліції Полтавської області з посиланням на голову ГУ НП Євгена Рогачова.

“Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобілі, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів“, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідують 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

“У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, негайно повідомте про це в поліцію на номер 102”, – закликали правоохоронці.

Вони рекомендували громадянам, які знайшли та зберігають “небезпечні знахідки” у себе вдома, повідомити про це до поліції для подальшої добровільної їх здачі та використання силами оборони в боротьбі з окупантами.

“Застерігаємо, що зберігаючи вдома вибухонебезпечні предмети та зброю ви не лише порушуєте закон, а й наражаєте на велику небезпеку себе, своїх дітей, рідних, друзів та знайомих”, – зазначили в поліції Полтавщини.

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Україна

Після вторгнення РФ поліція Полтавщини вилучила в місцевих уже 11 танків

У Полтавській області правоохоронці з початку російського вторгнення вилучили “з незаконного обігу” 11 танків, 2 бронеавтомобілі, а загалом понад 30 одиниць бойової техніки та зброї. Про це 25 березня...

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