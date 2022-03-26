Окупанти в Маріуполі силоміць вивезли в невідомому напрямку людей з лікарні №1

Російські окупанти силоміць вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1 у Маріуполі.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
“За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу”, – йдеться в повідомленні.
За даними міськради, на території лікарні перебувало близько 700 людей. Але скількох із них росіяни схопили й вивезли, наразі невідомо.
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