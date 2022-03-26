Непідтверджений удар по частині ППО РФ у Бєлгородській області. Серед убитих – священник РПЦ

Священник РПЦ Олег Артьомов із "духовно окормляємим" ним солдатом російської армії. Фото: Фото: mitropolia.spb.ru

У Бєлгородській області РФ біля кордону з Україною був обстріляний і, ймовірно, знищений підрозділ протиповітряної оборони російських загарбників.

Такий висновок випливає з повідомлень російських сайтів про загибель військового священника РПЦ Олега Артьомова, який “духовно окормляв російських воїнів – учасників спецоперації в Україні” і служив саме при ППО.

За версією російських пропагандистів, обстріл було здійснено з української території, і 65-річний батюшка “загинув під вогнем, що накрив духовно окормляємий ним російський загін ППО, місце розташування якого виявилося розсекреченим розвідкою противника”.

Як повідомив одіозний імперський канал РФ “Царьград, до того, як прийняти сан, Артьомов був кадровим військовослужбовцем, служив на флоті. А також разом із загоном терських казаків зі Ставропілля воював у Чечні.

Співчуття з приводу загибелі протоієрея Артьомова висловив також очільник синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ єпископ Савватій.

“Проходячи службу, отець Олег окормляв моряків у навколосвітніх плаваннях на Камчатці, тричі був в автономних походах на підводному човні. У Військовому інженерно-технічному інституті він навчав майбутніх командирів батьківському ставленню до підлеглих”, — зазначив Савватій.

За даними РосЗМІ, покійний священник був помічником командира 5-ї зенітної ракетної бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 74429).

Постійним пунктом дислокації 5 зрбр є місто Ломоносов під Санкт-Петербургом. Бригада оперує ЗРК “Бук-М1”.

23 березня губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що в селі Журавльовка розірвався снаряд, який прилетів з території України, внаслідок чого “постраждали люди і був пошкоджений будинок”. У Журавльовці та сусідній Нехотєєвці було запроваджено режим надзвичайного стану, а згодом близько 180 мешканців цих сіл евакуювали до Бєлгорода.

Із цими селами межує територія Харківщини, де активно присутні російські війська.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про те, що Росія готує провокації з обстрілом власних територій. Він укотре наголосив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

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