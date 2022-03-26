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На Донеччині хлопчик загинув, знайшовши бойовий елемент ракети “Торнадо-С”

26/03/2022 20:39

У селищі Велика Новосілка на Донеччині дитина знайшла бойовий елемент ракети “Торнадо-С” та загинула від вибуху.

Про це йдеться в повідомленні Офісу уповноваженого з прав людини 26 березня.

“…Днями у Великій Новосілці хлопчик знайшов бойовий елемент ракети “Торнадо-С”. Снаряд здетонував, і дитина отримала не сумісні з життям тілесні ушкодження”, – розповіли в Офісі омбудсмана.

За даними відомства, з початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, лише на Донеччині від вибухів снарядів загинуло 18 дітей, ще 29 – отримали травми.
При цьому в деяких населених пунктах області встановити реальну кількість загиблих та травмованих наразі неможливо.

Представництво омбудсмана нагадує, що наразі багато вибухонебезпечних предметів залишаються лежати на землі: уламки від снарядів, спеціальні механізми, які розриваються з часом, тощо, а в дітей природна цікавість перевищує відчуття страху та самозбереження. Вони підходять близько, намагаються розібрати чи принести додому. Такі дії призводять до нещасних, страшних випадків. Тому так важливо пояснити дітям наслідки подібних дій, навчити правил поведінки у таких ситуаціях. Це збереже їхнє життя.

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Україна

На Донеччині хлопчик загинув, знайшовши бойовий елемент ракети “Торнадо-С”

У селищі Велика Новосілка на Донеччині дитина знайшла бойовий елемент ракети “Торнадо-С” та загинула від вибуху. Про це йдеться в повідомленні Офісу уповноваженого з прав людини 26 березня. “…Днями...

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