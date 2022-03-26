У Польщі – скандал навколо спікера Сенату, який закинув владі недостатність санкцій проти РФ

Томаш Гродзький - спікер Сенату Польщі

Правляча польська партія “Право і справедливість” починає процедуру звільнення спікера Сенату РП Томаша Гродзького (представника “Громадянської платформи”), який розкритикував співпрацю польського бізнесу й уряду з Росією, що триває.

Як повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Onet.pl, відповідну заяву сенатори від “ПіС” уже сьогодні, 26 березня, мають подати на ім’я віцеспікера Марека Пенка.

Причиною скандалу стала відео звернення Томаша Гродзького до Верховної Ради України, оприлюднене на сайті Сенату Польщі.

У цьому зверненні спікер Сенату заявив про “фінансування Польщею злочинного режиму Путіна”.

“Санкції [щодо РФ] мають бути повними і жорстко запроваджені. Тому я мушу вибачитися за те, що деякі [польські] компанії ганебно продовжують свою діяльність у Росії, що тисячі вантажівок все ще їдуть через Польщу до Білорусі й далі, що уряд все ще імпортує російське вугілля та не в змозі заморозити активи. Таким чином, із неприпустимим лицемірством ми продовжуємо фінансувати злочинний режим, (…) який використовує виручені гроші на вбивства невинних людей на бійню України”, – заявив Гродзький.

На цю заяву відразу відреагували у правлячій партії. За словами віцеспікера Сенату Марека Пенка, такі твердження Гродзького “є брехливими та спотворюють позицію Польщі”. Він відразу анонсував збір підписів на відставку спікера.

Як зазначає заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсик, спікером Сенату може бути представник опозиції та опонент уряду, але це не може бути “хтось, хто реалізує московський сценарій – сценарій розбіжностей між Польщею та Україною”.

Натомість сам Гродзький зазначає, що не відрікається від своїх слів.

“Перш за все, я б попросив пана Пенка вказати, які санкції ввела Польща. Тут слід підкреслити, що не варто давати росіянам час на переказ грошей із Польщі – варто нарешті почати гальмувати імпорт російського вугілля, варто контролювати вантажівки, які проїжджають через Польщу до Білорусі”, – зазначив він.

Як відомо, на відміну від Сейму, у Сенаті – верхній палаті польського парламенту – більшість має опозиція. Тому і спікером Сенату є представник опозиційної партії “Громадянська платформа”.

Попри величезну допомогу Україні в протистоянні російському військовому вторгненню, офіційна Варшава ще зберігає значні економічні зв’язки з РФ. Крім іншого, через Польщу і Білорусь до Росії прямують вантажівки з товаром із ЄС. Українські та польські активісти намагаються блокувати ці фури на польсько-білоруському кордоні з різним ступенем успішності, вимагаючи повної заборони торгівлі з РФ.

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