Генштаб показав ще один збитий російський літак

Генеральний штаб ЗСУ заявив про збиття українською протиповітряною обороною ще одного літака ЗС РФ.

Відповідне відео поширене у фейсбуці зранку в суботу, 26 березня.

“Ще один нещодавно знищений російський літак “прикрашає” українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних сил ЗСУ та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі “статистики” окупантів, вже декілька разів”, – зазначили в Генштабі.

Місце, де збито літак, а також його марка, не називаються.

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