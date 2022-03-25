ЗСУ знищили артилерійську батарею Д-30 окупантів. ВІДЕО

“Артилерія 57-ї бригади знищила ворожу артилерійську батарею Д-30. Перемога за нами”, – йдеться в повідомленні.

Про це в четвер, 24 березня, повідомила пресслужба 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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