Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом офіцерам СБУ, які знищили штаб ворога і 20 окупантів на Київщині

Фото: пресцентр СБУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом офіцерам СБУ, які знищили штаб ворога і 20 окупантів в районі Макарова на Київщині.

Про це глава держави повідомив під час звернення увечері в п’ятницю, 25 березня, в День СБУ.

“За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 співробітників СБУ. Двом з них присвоєно звання Героя України посмертно. Обоє відзначилися в боях в районі Макарова Київської області. завдяки їхнім мужнім діям був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів. Прізвища нашиї героїв я назвати не можу – така специфіка служби. Але пам’ять про них буде вічною”, – сказав президент.

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