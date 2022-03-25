Єврокомісія виділила для прийому біженців з України € 3,4 млрд

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія призначила 3,4 млрд євро для допомоги людям, що рятуються від російського вторгнення в Україну. Обсяг такої допомоги зростатиме надалі.

Про це під час спільного звернення до преси разом із президентом США Джо Байденом заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, повідомляє “Укрінформ” вдень у п’ятницю, 25 березня.

“Зараз більше 3,5 млн людей полишили Україну. Половина з них – діти. Кожен другий біженець – це дитина. І ця кількість буде зростати. Разом ми мобілізували масивні ресурси, щоб підтримати тих, хто став переміщеною особою в результаті конфлікту, як в Україні, так і в сусідніх країнах. На цьому тижні я оголосила, що Європейський Союз додатково виділить 3,4 млрд євро для цих цілей, і далі буде більше. Це демонструє нашу глибоку підтримку для України та її громадян”, – наголосила президентка Європейської комісії.

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